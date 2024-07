Kiedy doszło do incydentu pomiędzy Dorotą Rabczewską i Moniką Jarosińską w kuluarach plotkowano, że Doda nadal żywi uczucie do Radka Majdana. Plotkowano także, że po jej rozstaniu z Nergalem, Dorota zasypuje byłego męża sms-ami. Choć wielokrotnie byli małżonkowie twierdzili, że ich związek to już zamknięty temat to Sara May twierdzi, że zejście się pary byłoby świetnym wyjściem.

- Ja uważam, że dla Dody najlepszym ruchem byłoby dogadanie się z Majdanem. Doda i Radek to strzał w dziesiątkę. Zamknięty rozdział, który niespodziewanie i zaskakująco znów można otworzyć. Majdan jak wiadomo niedługo będzie promował swoje perfumy, więc dla niego byłaby to niezła promocja. Dla Dody natomiast byłaby to stała obecność na okładkach. Marketingowo ponowne związanie się tych dwóch osób to idealne posunięcie. Radek jest lubiany i sympatyczny, do tego po rozstaniu z Dodą nie może znaleźć sobie drugiej połówki. Od początku stojąc u boku Dody ocieplał jej wizerunek i powodował, że para sprawdzała się medialnie znakomicie - czytamy na blogu Sary.

Ciekawe, czy Rabczewska weźmie sobie rady Kasi Szczołek do serca. Może powie jej to osobiście, w końcu ostatnio u Kuby Wojewódzkiego twierdziła, że bardzo często ze sobą rozmawiają...

