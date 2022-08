Sara James walczy o finał w "America's Got Talent". Ojciec: "Muzyka jest w jej DNA"

W nocy z 23/24 sierpnia Sara James wystąpi w półfinale "America's Got Talent". W etapach castingowych Simon Cowell wykorzystał dla niej "złoty przycisk", czy i tym razem nastolatka z Polski okaże się bezkonkurencyjna? Rodzice Sary James nie mają żadnych wątpliwości. John Egwu James z dumą opowiada o córce, która lada chwila wystąpi w półfinale najpopularniejszego talent-show na świecie:

Choć wydaje się prawie dorosłą, wciąż jednak jest dzieckiem. Staramy się, żeby to dzieciństwo jeszcze chwilę potrwało - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Zobaczcie wywiad tatą Sary James, tuż przed półfinałem amerykańskiego "Mam Talent"

"America's Got Talent": Ojciec Sary James o córce: "To piękna dusza"

Sara James ma dopiero 14 lat, a już podbiła polską scenę muzyczną. Jej medialna kariera rozpoczęła się na początku 2021 roku, kiedy wygrała "The Voice Kids". Kilka miesięcy później zdobyła 2. miejsce na Eurowizji Junior 2021, a gdy emocje jeszcze nie opadły okazało się, że Sara James pojechała na przesłuchania do najpopularniejszego talent show na świecie. Sara James zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella w "America's Got Talent". Ten wykon doceniła sama Billie Eilish, której piosenkę zaśpiewała podczas przesłuchań. Teraz przed nastolatką jeden z najważniejszych występów w życiu oraz walka o finał "America's Got Talent". Dla Sary James przygotowania do półfinału to nie tylko wielkie wyzwanie ale również przygoda, za którą jest wdzięczna. Tuż przed półfinałem amerykańskiego show, ojciec Sary James udzielił wywiadu "Faktowi":

To piękna dusza. Bardzo radosna. Oczywiście kocha muzykę, sztukę i swoją rodzinę. To słodka dziewczyna. Jest też cudowna dla swojego rodzeństwa. Choć wydaje się prawie dorosłą, wciąż jednak jest dzieckiem. Staramy się, żeby to dzieciństwo jeszcze chwilę potrwało. Chcemy, żeby była szczęśliwa i żeby robiła w życiu to, co przynosi jej radość, to co kocha - wyznał.

America's Got Talent

Muzyka jest dla Sary James całym światem. Chociaż szeroka publiczność poznała ją zaledwie 1,5 roku temu, jej przygoda ze śpiewaniem trwa o wiele dłużej. Sara James wychowała się przy tacie, który jest artystą. Gdy rodzice zauważyli, że podziela muzyczne zainteresowania i talent, zadbali o jej muzyczną edukację:

Mogę powiedzieć, że muzyka jest w jej DNA - mówi John Egwu James w rozmowie z "Faktem".

Podkreśla, że córka doskonale wie, że to dopiero początek jej kariery i mimo sukcesów nie osiada na laurach:

(..) Sara jest waleczna. Wie świetnie, że siedząc z założonymi ramionami, nie dostanie niczego za darmo. Jest bardzo oddana muzyce.

Sara James musi pogodzić pędzącą karierę z nauką w szkole. Ojciec Sary James przyznaje, że jego córka ma pełne wsparcie w obojgu rodziców. Nastolatka doskonale wie, że zarówno rozwijanie talentu, jak i nauka są ważne

Jest pilna, bardzo się stara, choć wiadomo, nie zawsze wszystko wychodzi jej idealnie.

John Egwu James podkreśla jednak, że Sara James poświęca mnóstwo czasu na rozwijanie swojego talentu:

Więc jeśli czasem nie ma najlepszych możliwych ocen, nie martwi to nas. Najważniejsze, żeby czuła się dobrze, była kochana, by ćwiczyła, by mogła pokazać światu swój talent. Jako rodzice jesteśmy z niej dumni, spełnia swoje marzenie. My możemy ją tylko kochać i wspierać - dodał na koniec.

My trzymamy kciuki, by Sara James spełniała swoje marzenia, nie tylko te związane z "America's Got Talent".

