Przedwczoraj pełną parą ruszyły castingi do 4. edycji "X-Factor". Tym razem skład jurorski został poszerzony o Ewę Farną, na której media skupiają najwięcej uwagi. Znana z nieprzewidywalnego zachowania piosenkarka z pewnością doda trochę smaczku w nowych odcinkach. Efekty w zasadzie można już oglądać na poniższych fotkach.

Farna, Wojewódzki, Okupnik, Mozil i Kazadi po wyjściu z dużego samochodu, którym podjechali na kolejny casting, pierwsze co zrobili to selfie, czyli samojebki. Każdy z nich wyciągnął telefon z kieszeni i wspólnie zapozowali do zdjęć.

Tak wyszły poszczególne zdjęcia:

Wielki debiut Farnej na pierwszym castingu: