Maria Sadowska przypomniała o sobie szerszej publiczności za sprawą programu "Voice of Poland" w którym już po raz drugi zasiada w fotelu trenera. Do tej pory zaliczana była raczej do niszy i kojarzona była głównie osobom skupiającym się wokół tematyki jazzu. Gwiazda rzadko pojawia się okładkach oraz na imprezach. Jeśli zdarzy jej się udzielić dłuższego wywiadu, to zazwyczaj jest on dość kontrowersyjny.

W ubiegłym roku w jednym z wywiadów powiedziała, że mimo iż istnieje na scenie ponad 15 lat to wciąż nie dorobiła się własnego mieszkania, ani nawet zdolności kredytowej.

Zobacz: Maria Sadowska żyje w biedzie. Jest coraz gorzej

Ekipa Viva Polska postanowiła odwiedzić gwiazdę w wynajmowanym przez nią mieszkaniu. Całość prezentuje się dosyć skromnie. Kuchnia połączona jest z niewielkim salonem, sypialnia bez łóżka jedynie z materacem na podłodze. Na ścianach dostrzec można kolekcję winyli oraz płyt DVD i gier komputerowych.

Całość przypomina trochę większą kawalerkę urządzoną w niezbyt wyrafinowanym guście. Parapety "zdobią" bibeloty oraz fotografie artystki. Meble w kuchni pamiętają prawdopodobnie lata 80. ubiegłego wieku, podobnie jak sprzęt kuchenny.

Trzeba za to przyznać, że okolica nie należy do najtańszych - mieszkanie znajduje się niedaleko Sejmu, czyli w jednej z najdroższych dzielnic Warszawy.

