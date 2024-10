Antoni Królikowski i Izabela Banaś na początku października tego roku zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się wówczas pociecha aktora i jego ukochanej. Media ogłosiły radosną nowinę, ale sam Antoni Królikowski do tej pory nie pokazał w mediach społecznościowych swojego dziecka. Teraz to się zmieniło! Dumny tata i jego partnerka opublikowali uroczy rodzinny kadr z córeczką. Mieli powód do świętowania.

Reklama

Córeczka Antoniego Królikowskiego i Izabeli skradła moje serce

Antoni Królikowski i jego ukochana długo ukrywali wiadomość, że zostaną rodzicami. Dopiero po koniec lipca aktor pochwalił się swoim szczęściem i zdradził, że Izabela jest w ciąży. Antoni Królikowski w rozmowie z mediami wyznał wówczas, że wkrótce jego rodzina się powiększy.

Wraz z Izą spodziewamy się dziecka ogłosił w rozmowie z Super Expressem.

Chwilę po ogłoszeniu radosnej nowiny Antoni Królikowski pokazał zdjęcie z ciężarną Izabelą, która pozowała ze sporym już brzuszkiem. Wszyscy zastanawiali się, czy ukochana aktora urodzi syna czy córkę, ale kilka tygodni temu Antoni Królikowski potwierdził płeć dziecka i ogłosił, że wkrótce na świecie pojawi się jego córeczka. Na początku października w mediach pojawiła się wiadomość, że ukochana Antka Królikowskiego urodziła. Od tamtej pory wszyscy czekali na pierwsze zdjęcie pociechy aktora, który dopiero teraz opublikował na Instagramie wyjątkowe zdjęcie z ukochaną i córeczką. Okazuje się, że dumni rodzice w miniony wtorek świętowali imieniny swojej córeczki, Jadwigi.

Pierwsze imieniny Jadźki. Najlepsze życzenia dla wszystkich Jadwig! czytamy pod zdjęciem.

Antoni Królikowski i Izabela Banaś już nie ukrywają wizerunku swojej córeczki i pokazali twarz malutkiej Jadwigi. Pod pierwszym zdjęciem aktora z córeczką od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani ruszyli z gratulacjami dla dumnych rodziców i z życzeniami dla ich córeczki.

Gratulacje kochani! Wyglądacie cudownie. CAŁA WASZA TRÓJKA! I wszystkiego co najlepsze dla młodej damy

Gratulacje!!! Piękna mama to i śliczna córka ;) zdrówka i duuuuużo radości i uśmiechów

Gratulacje i życzenia wszystkiego co najlepsze dla całej rodzinki

Gratulacje dla rodziców i dużo zdrówka dla dzidzi komentują internauci.

Tylko spójrzcie na ten wyjątkowy, rodzinny kadr! Córeczka Antoniego Królikowskiego i Izabeli Banaś to cała mama czy cały tata? Mała Jadwiga skradła moje serce!

Zobacz także

Na zdjęciu możemy zobaczyć przy okazji, jaki wózek dla swojej córeczki wybrali Antoni Królikowski i jego ukochana. Jak widać, para postawiła na szarą brykę w delikatne, jasne kropki. Jest śliczny!

Reklama

Patrzę również na ukochaną aktora, która zaledwie kilka tygodni po porodzie zachwyca swoim wyglądem. Zgadzacie się?