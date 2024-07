Maria Sadowska odebrała na gali Bestsellery Empiku 2022 statuetkę w kategorii Najlepszy film, który otrzymały "Dziewczyny z Dubaju". Na scenie reżyserka pojawiła się razem z Dodą, która jest producentką filmu i doszło do niezręcznej sytuacji, a artystka nie miała okazji przemówić na scenie, choć o to poprosiła. Maria Sadowska komentuje zamieszanie. Jak to tłumaczy?

Maria Sadowska staje w obronie Dody po Bestsellerach Empiku 2022

Doda pojawiła się na antenie TVN po latach i wywołała zamieszanie. Film "Dziewczyny z Dubaju" został nagrodzony podczas "Bestsellerów Empiku", a wyczytana przez prowadzących Maria Sadowska, postanowiła zaprosić na scenę Dodę, która była producentką kreatywną obrazu:

To jest ciekawe, bo my z Dodą się dogadałyśmy. Dogadałyśmy się ponad podziałami. Myślę, że w tych czasach, kiedy jesteśmy strasznie podzieleni, każdy siedzi w swojej "bańce" to jest ważne i dlatego zaprosiłam Dodę dzisiaj choć nie było tego w scenariuszu. Zaprosiłam ją na scenę i chciałam pokazać, że my kobiety możemy coś stworzyć razem i potrafimy się solidaryzować - powiedziała wprost Maria Sadowska w rozmowie z Party.pl.

AKPA Podlewski

Bartek Seklecki z Party.pl, poruszył jednak temat niezręcznej sytuacji, podczas której Doda nie została dopuszczona do głosu podczas gali, chociaż wyraźnie o to poprosiła. Warto wspomnieć, że od lat Doda jest konsekwentnie banowana w tej stacji. Reżyserka dość dyplomatycznie oceniła niezręczne potraktowanie Dody podczas "Bestsellerów Empiku" emitowanych na żywo w stacji TVN:

Nie rozumiem tej sytuacji za bardzo. Nie wiem z czego ona wyniknęła. (...) Byłam przewidziana tylko ja w scenariuszu z tego co wiem - zaczęła reżyserka.

Następnie próbowała wytłumaczyć całą aferę. Wyszło zgrabnie? Zobaczcie, jakie jest stanowisko Marii Sadowskiej w tej sprawie.

