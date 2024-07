Jeszcze kilka lat temu willa w Milanówku była wymarzonym miejscem na ziemi dla Edyty Górniak. To właśnie tam piosenkarka razem z byłym mężem i ich synkiem mieszkali do 2010 roku. Niestety, po tym jak muzycy się rozstali piękny dom o powierzchni ponad 200 metrów przestał być dla nich ciepłym gniazdkiem. Dlatego też, byli małżonkowie postanowili wystawić go na sprzedaż.

Okazuje się, że willę w której mieszkała Edyta Górniak możecie kupić za 1,9 mln zł. Byłej parze zależy ponoć na jak najszybszym pozbyciu się domu. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których możemy zobaczyć w jakich luksusach żyła na co dzień gwiazda.

