Marina od czasu narodzin drugiego dziecka chętnie pokazuje kadry z życia młodej mamy. Tym razem postanowiła podzielić się z fanami nową rolką na Instagramie, na której zaprezentowała swoją formę miesiąc po porodzie. Jak przyznała w swoim wpisie, "powrót do formy fizycznej sprzed ciąży będzie dla niej ogromnym wyzwaniem", jednak fani piosenkarki już zasypali ją lawiną komplementów i piszą wprost, że wygląda zjawiskowo!

Marina po raz drugi została mamą na początku lipca 2024 roku. Piosenkarka i jej mąż, Wojciech Szczęsny zostali rodzicami uroczej dziewczynki, której nadali imię Noelia. Od tamtej pory na Instagramie wokalistki nie brakuje pięknych ujęć z córeczką, jednak teraz Marina postanowiła opublikować krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć ją samą. Piękna gwiazda zaprezentowała swoją formę miesiąc po drugim porodzie. Pod nagraniem pojawił się zaś wpis, z którego wynika, że Marina jeszcze chce popracować nad swoją figurą.

Niesamowite, kiedy pomyślę sobie, jak się czułam jeszcze miesiąc temu…Trzeba dać sobie tyle czasu, ile ciało potrzebuje, a każde jest inne. Ja w ciąży nie ćwiczyłam (przed też niespecjalnie) dlatego teraz powrót do formy fizycznej sprzed ciąży będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem. Na szczęście mentalnie jestem już w dobrym miejscu

Fani szybko ruszyli z komplementami dla Mariny. Przyznali wprost, że w ich oczach już jest w świetnej formie!