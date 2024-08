Celebryci, aktorzy czy sportowcy muszą mierzyć się, z tym że fanów bardzo ciekawi ich życie prywatne i uczuciowe. Dobrym przykładem jest Paweł Deląg, który mimo wielu plotek starał się do tej pory nie poruszać swojej sfery prywatnej w mediach. W ubiegłym roku jednak otworzył się przed fanami i wyznał wprost, że jest zakochany. Wówczas nie zdradzał, kim jest jego wybranka. Teraz wszystko się zmieniło, a fani mogli "poznać" ukochaną Pawła Deląga.

Paweł Deląg pokazał ukochaną

Paweł Deląg to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Przez większość kobiet jest również uważany za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów, który przez pewien czas był singlem. Wcześniej Paweł Deląg był związany z Katarzyną Gajdarską, z którą ma syna- Pawła Juniora. Z kolejną kobietą doczekał się Mikołaja. Na przestrzeni kilku ostatnich lat mężczyzna był łączony z wieloma celebrytkami i aktorkami, między innymi z Katarzyną Skrzynecką czy Dominiką Kulczyk. Jeszcze w tym roku media rozpisywały się o jego romansie z Dorotą Goldpoint- słynną projektantką mody. Teraz okazuje się, że doniesienia okazały się nieprawdziwe.

Instagram / paweldelag

We wrześniu ubiegłego roku Paweł Deląg w rozmowie z Kubą Wojewódzkim oraz Piotrem Kędzierskim potwierdził, że nie jest już singlem, a jego serce bije mocniej. Jednak na tym zakończył wypowiedź i nie podał, kim jest jego miłość. Teraz postanowił to w końcu wyjawić i zdecydował się opublikować zdjęcie ze swoją ukochaną. Okazuje się, że kobieta ma na imię Patrycja. Jest certyfikowaną psychoterapeutką i właścicielką poradni z zakresu zdrowia psychicznego. Para postanowiła dodać wspólne selfie ze wspólnego wyjazdu do Grecji.

@paweldelag

Co ciekawe, podczas wakacji spotkali się z Beatą Tadla i jej mężem i postanowili uwiecznić podwójną randkę, a zdjęcie trafiło na profil Beaty Tadli. Na zdjęciu Paweł Deląg obejmuje Patrycję, więc nie ma już żadnych wątpliwości, że to właśnie ona jest wspomnianą wcześniej partnerką aktora.

Spodziewaliście się?

