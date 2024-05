Sandra Kubicka przyzwyczaiła nas do tego, że chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie w mediach społecznościowych. Fani modelki niecierpliwie czekają na przyjście na świat jej synka, a ona chętnie eksponuje swój ciążowy brzuszek. Teraz ponownie postanowiła pochwalić się swoim szczęściem i dodała urocze zdjęcie, które skradło serca internautów.

Sandra Kubicka pokazała swoją miłość

Sandra Kubicka i Alek Baron przygotowują się do najważniejszej roli w swoim życiu — bycia rodzicami. Modelka chętnie relacjonuje przebieg swojej ciąży na Instagramie, na którym informuje o stanie zdrowia dziecka i swoim. Para coraz rzadziej zaczęła pojawiać się na branżowych imprezach, ale ostatnio Sandra Kubicka wyeksponowała ciążowy brzuszek na finale "The Voice Kids". To zapewne było ich ostatnie wielkie wyjście przed narodzinami ich synka. Na co dzień 29-latka zajmuje się również swoimi trzema suczkami rasy shih tzu: Lily, Luną i Lucky, które prawie wszędzie jej towarzyszą.

Na swoim Instagramie Sandra Kubicka postanowiła pochwalić się uroczym zdjęciem ze swoją psią pociechą Lucky. Słodki shit-tzu modelki zapozował do zdjęcie pokazując swoje ząbki, co rozczuliło jego właścicielkę.

Moje ukochane ząbki. Lucky — napisała Sandra Kubicka.

Nie jest tajemnicą, że Sandra Kubicka jest ogromną miłośniczką psów, a swoje shit-tzu traktuje jak członków rodziny. Na swoim Instagramie często publikuje ich zdjęcia i pokazuje, jak spędzają wspólnie czas. Internauci już je dobrze znają i za każdym razem rozpływają się nad ich zdjęciami.

Ona jest taka cudowna

Prawdziwa szczęściara, że trafiła na was. Widać po oczkach, że jej dobrze z wami

Cudowne ma te ząbki, słodkości totalne z resztą jak wszystkie pieski na świecie — piszą internauci.

Myślicie, że już niedługo Sandra Kubicka i Aleksander Baron pochwalą się podobnie rozczulającymi kadrami z nowonarodzonym synkiem?

