Natalia Przybysz zaskoczyła swoich fanów. Wokalistka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie córki Anieli, która ma już 15 lat. Fotografia szybko przyciągnęła uwagę internautów, którzy zwrócili uwagę na uderzające podobieństwo dziewczynki do swojej mamy. Natalia Przybysz we wpisie pod zdjęciem podzieliła się zaskakującą historią. Okazuje się, że w przeszłości córka zainspirowała ją podczas tworzenia piosenki "Nazywam się niebo".

Natalia Przybysz pochwaliła się córką i dodała wyjątkowy wpis na Instagramie

Zdjęcie Natalii Przybysz z córką ukazuje ich ciepłą więź i wspólną chwilę, którą artystka postanowiła podzielić się z obserwującymi. To jedna z nielicznych okazji, kiedy wokalistka pokazuje życie prywatne, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego momentu. Natalia Przybysz, mimo swojej popularności, rzadko dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Tym razem zrobiła wyjątek, pokazując swoją 15-letnią córkę Anielę. Co ciekawe, teraz okazuje się, że dziewczynka była inspiracją jednej z piosenek artystki!

Aniela - moja magiczna córka. 10 lat temu miała 5 lata. Spędzałyśmy sobie wspólnie czas w domu, a ona leżała na łóżku z nogami na ścianie, freestylem wypowiadając różne zdania, zaczynające się od „nazywam się…”. Nagle powiedziała „Nazywam się niebo”. To był ten moment - olśnienie, zatrzymanie. Powstała piosenka. napisała Natalia Przybysz.

Dziękuję za to, jaką cudną osobą jesteś, jaką masz wyobraźnię i jak mnie codziennie inspirujesz. Kocham Cię - mama. PS. Inne zdanie Anieli, które stało się refrenem to ''muszę się nauczyć jak malować ogień''. dodała.

Pod wspólnym zdjęciem mamy i córki od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie tylko zachwycają się piękną historią dotyczącą powstania piosenki "Nazywam się niebo", ale również zwracają uwagę na podobieństwo Anieli do swojej sławnej mamy.

Wow, ale cudna historia się kryje za tą piosenką

Boziu jakie podobne, jakie piękne obie

Piękna córa! Piosenka też piękna

Jaka piękna historia komentują fani.

Tylko spójrzcie na zdjęcie Natalii Przybysz z córką! Aniela to już duża dziewczynka.

Przypominamy, że Natalia Przybysz ma również synka, który urodził się w 2012 roku. Artystka bardzo dba o prywatność chłopca i nie pokazuje jego twarzy na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych.