Paulina Nowicka w mikro mini i bluzce z dekoltem do pasa w objęciach Jakuba Rzeźniczaka. Gorące ujęcie!

Paulina Nowicka i Jakub Rzeźniczak po ślubie, który wzięli w Miami, teraz spędzają miesiąc miodowy i cieszą się swoim szczęściem. Para coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych romantyczne zdjęcia, na których nie szczędzi sobie czułości. Paulina Nowicka pokazuje coraz odważniejsze ujęcia! Paulina Nowicka i Jakub Rzeźniczak pokazali gorące ujęcie! Paulina Nowicka i Jakub Rzeźniczak kilka tygodni temu wzięli ślub na Florydzie. Zakochani po ślubie kontynuują swoją podróż i doskonale bawią się w Stanach Zjednoczonych. To nie wszystko! Mimo kontrowersji, jakie wywołują wśród niektórych internautów, Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka nie zamierzają rezygnować z aktywności w mediach społecznościowych i publikują kolejne kadry z miesiąca miodowego. Żona piłkarza w relacji na Instastory chętnie chwali się romantycznymi zdjęciami z mężem, a teraz zaprezentowała się w odważnej stylizacji. Nie zabrakło też czułego objęcia przez ukochanego... Sami spójrzcie na to zdjęcie! Zobacz także: Jakub Rzeźniczak znów stanął w obronie żony. "Kacze nogi" - drwi internautka. Piłkarz nie wytrzymał Paulina Nowicka od momentu ślubu stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych i codziennie prezentuje kolejne relacje z Miami. Na zdjęciach para wygląda na bardzo zakochanych! W relacjach ukochanej piłkarza nie brakuje czułych pocałunków z mężem i romantycznych gestów. Zobacz także: Magdalena Stępień o ślubie Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej. Wymowny komentarz A Wy, śledzicie poczynania Pauliny Nowickiej i Jakuba Rzeźniczaka ? Myślicie, że świeżo upieczeni małżonkowie spędzą również Boże Narodzenie w podróży, czy jednak zakochani zdecydują się już wrócić do Polski?