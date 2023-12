Ewelina Taraszkiewicz stanęła w obronie swojej córeczki Inez po wywiadzie Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków w "Dzień Dobry TVN", w którym piłkarz przyznał, że nie ma kontaktu ze swoją córką i nie chce, aby jego dzieci w przyszłości się poznały. Po tych słowach w sieci zawrzało, a głos zabrała też mama Inez. Ewelina Taraszkiewicz mówi wprost, że ta sytuacja naraża jej córkę na traumę...

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie udzielili wywiadu w "Dzień Dobry TVN", a słowa, które tam padły wywołały ogromne kontrowersje. Internauci nie zostawili na piłkarzu suchej nitki za słowa o braku więzi z obecną córką, a sam Rzeźniczak wydał oświadczenie i razem z żoną piszą wprost, że zostali zaatakowani, bo wywiad miał dotyczyć ich relacji i dziecka, które niebawem przyjdzie na świat, a nie jego przeszłości. Głos po wywiadzie w "Dzień Dobry TVN" przeprowadzonego przez Mateusza Hładkiego zabrała też Ewelina Taraszkiewicz, która nie kryje oburzenia, że pojawiło się pytanie o Inez:

DDTVN to karygodne, że zadajecie pytania o moją córkę ponownie, narażając ją na stygmatyzację i traumę. (...) Każdy atak na moje dziecko nie pozostanie bez odpowiedzi. Bo to co się wydarzyło to nie jest nawet atak na mnie - tylko na małe bezbronne dziecko.

napisała Ewelina Taraszkiewicz.