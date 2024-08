Piotr Adamczyk nieoczekiwanie zwrócił się do fanów i wyjawił im, na jakich dokładnie warunkach finansowych został zaproszony do roli prowadzącego "Dzień dobry TVN". W komentarzach aż roiło się od przykrych słów w stronę aktora, a teraz ten postanowił o wszystkim szczerze opowiedzieć. Czy to ukróci wszelkie spekulacje i domysły?

Piotr Adamczyk o zarobkach w "Dzień dobry TVN"

Już za chwilę fani programów i seriali telewizyjnych będą mieli okazję zobaczyć, co poszczególne stacje przygotowały dla nich w nowym sezonie. Prócz topowych i znanych programów pojawią się również nowości. Wspaniałym przykładem jest nowy program Polsatu "Moja mama i Twój tata", który poprowadzi Kasia Cichopek. Dużą nowością dla telewidzów będzie również fakt, że Polsat postawił na swoją śniadaniówkę! "Halo tu Polsat" pojawi się już tej jesieni, a gospodarzami programu będą trzy duety, między innymi Paulina Sykut- Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Nie tylko Polsat zaskakuje widzów! Stacja TVN podjęła radykalne kroki w sprawie swojej śniadaniówki i niedawno media obiegła informacja, że współprowadzącym ma zostać Piotr Adamczyk!

Fani byli zaskoczeni, że to właśnie aktor zajmie miejsce tuż obok Sandry Hajduk i rozpoczęły się dyskusje na temat jego kariery. Niektórzy kierowali w stronę aktora bardzo przykre słowa snując domysły, że gorzej mu się wiedzie skoro zdecydował się na program śniadaniowy. Teraz aktor dobitnie odpowiedział! Nie uwierzycie, ile zarobi Piotr Adamczyk w "Dzień dobry TVN":

Czytam o sobie, że skończyła się już moja kariera, muszę dorabiać w Polsce zarabiając horrendalne pieniądze jako prowadzący DDTVN. Gwoli sprostowania: wciąż pracuję jako aktor, a z propozycji współtworzenia ramówki DDTVN przez tydzień, skorzystałem pro publico bono, bo ucieszyła mnie szansa opowiedzenia o tematach, które są mi bliskie. Jednym z nich będzie materiał opowiadający o hejcie. Czytając komentarze pod artykułami, które umiejętnie naginają prawdę by podsycić swoją sensacyjność, dochodzę do wniosku, że wybrałem temat niezwykle aktualny. Zapraszam do oglądania DDTVN już od 2 września, a po tygodniu funkcję tygodniowego naczelnego przejmie kolejna znana Wam osoba - czytamy.

W "Dzień Dobry TVN" w rolę prowadzących na chwilę wcieli się nie tylko Piotr Adamczyk ale również kilka innych znanych nazwisk. Niedawno ujawniono, że w "Dzień Dobry TVN" pojawi się także Adam Małysz. Fani są wyraźnie podekscytowani takimi zmianami, a wszystko rozpoczęło się od informacji, że Anna Senkara z bycia gospodynią programu śniadaniowego.

