Za nami trzeci odcinek "MasterChef Nastolatki". Dla jednego z uczestników to był ostatni raz w słynnej kuchni. Jedna z uczestniczek otrzymała specjalne wyróżnienie, a jurorowi, gdy jej je przyznawał łamał się głos. Ten moment z pewnością zapamięta na długo. Co wydarzyło się w odcinku?

Szef Dariusz Barański był gościem 3. odcinka "MasterChef Nastolatki". W konkurencji młodzi kucharze musieli zmierzyć się z wątróbką. Okazuje się, że najlepsze danie zostało podane przez Idę Rojewską. Reakcji Dariusza Barańskiego nie spodziewali się nawet jurorzy: