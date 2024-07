Wydawało się, że już wszyscy mogą spać spokojnie. Jakiś czas temu Jola Rutowicz zniknęła z salonów i niewiele wskazywało, że kiedykolwiek na nie wróci. Niestety, uczestniczka Big Brothera co jakiś czas wraca jak bumerang i daje o sobie znać. Ostatnio przypomniała sobie o istnieniu firmy producenckiej Endemol i telewizyjnej Czwórce. Jak twierdzi nasz informator przyszła z konkretnym pomysłem i oczekiwaniami.

Reklama

Pani Rutowicz chce mieć własny talk show w Czwórce. Chce zmienić całkowicie swój wizerunek. Powiedziała nam, że jej ideałem jest Magda Mołek i w takim klimacie chce też mieć swój program. Próbowaliśmy ją przekonać, że to zły pomysł, bo nikt nie uwierzy w jej przemianę. Ale ona ma swoje argumenty i uparcie twierdzi, że to właściwy kierunek. Daliśmy jej szansę, jeśli znajdzie sponsorów, to może robić program. – opowiada nasz informator z Endemol Polska.

Reklama

Już wiemy więc co robi Jola na salonach. Najprawdopodobniej szuka chętnych do sponsorowania jej programu. Jak myślicie znajdą się odważni biznesmeni, którzy zainwestują w talk show Joli? Czy jest warta takiej ryzykownej inwestycji skoro nawet Czwórka, którą ją wylansowała nie chce dać ani jednej złotówki.