Fani "Sanatorium miłości" nie ukrywają rozczarowania po emisji najnowszego odcinka programu. W minioną niedzielę widzowie mogli obejrzeć kolejną odsłonę show dla samotnych seniorów. Ogromne emocje wywołał m.in. Edmund, który dostał kosza od Anny. W sieci zawrzało również po randce Małgosi i Marka. Fani programu gorzko podsumowali zachowanie uczestniczki "Sanatorium miłości".

Randka Małgosi i Marka z "Sanatorium miłości"

Najnowszy sezon "Sanatorium miłości" rozkręcił się na dobre. W najnowszym odcinku programu uczestnicy musieli wskazać kolejną osobę, która została kuracjuszem lub kuracjuszką odcinka. Tym razem okazało się, że największą sympatię wśród pozostałych osób wzbudziła Małgosia. A nagrodę uczestniczka mogła zaprosić jednego z mężczyzn na randkę. Okazało się, że chciała spotkać się sam na sam z Markiem, co mocno go zaskoczyło. Marek nie ukrywał wzruszenia, a z jego oczu poleciały łzy. Niestety, randka nie wyglądała tak, jak sobie planowali. Małgosia źle się poczuła więc ostatecznie spędzili czas na rozmowie.

Małgosia z "Sanatorium miłości" nie przeprowadzi się do Polski?

Nie jest tajemnicą, że Małgosia z "Sanatorium miłości" od blisko czterdziestu lat mieszka we Włoszech. To właśnie tam w przeszłości założyła rodzinę. Ostatnio Małgosia z "Sanatorium miłości" opowiedziała o swoim dramacie - okazało się wówczas, że kilka lat temu zmarł jej mąż, który przez lata ciężko chorował. Dziś Małgosia szuka drugiej połówki w najnowszej edycji show TVP. W ostatnim odcinku Małgosia dała jasno do zrozumienia, że raczej nie zamierza wracać do Polski dla miłości. Podczas randki zapytała wprost, jak Marek wyobraża sobie ich relację. Uczestnik powiedział, że nie chce związku na odległość, a Małgosia od razu zareagowała.

Czyli w momencie kiedy ja mieszkam (we Włoszech - przyp. red.), nie ma problemu i Ty przeprowadzasz się? wypaliła Małgosia.

Ostatecznie Małgosie i Marek nie doszli do porozumienia w tej kwestii.

Fani gorzko podsumowali Małgosię z "Sanatorium miłości"

Wyznanie Małgosi, która postawiła sprawę jasno, że ma dzieci we Włoszech i chyba nie planuje powrotu do Polski po latach mocno oburzyło internautów. Po emisji odcinka w komentarzach zawrzało!

Od razu mówiłam, że bez sensu brać do programu osoby, które maja rodziny za granicą. No i się zaczyna. Zablokowała miejsce osobie, która może znalazłaby pokrewną duszę

Nie rozumiem po co się zgłaszała do programu, skoro nie wróci dla miłości do Polski, bo we Włoszech ma dzieci. Może i sympatyczna, ale w rozmowie z Panem Markiem strasznie dominująca. komentują internauci.

Pojawiły się również głosy wsparcia dla Małgosi.

Autentyczna, szczera kobieta

Fajna, mądra kobieta. Po kilku dniach nie składa się deklaracji i nie układa życia piszą fani.

Kibicujecie Małgosi w "Sanatorium miłości"?

Randka Małgosi i Marka w "Sanatorium miłości" fot. kadr "Sanatorium miłości"

