Widzowie "Farmy", reality show emitowanego na antenie Polsatu, z niecierpliwością śledzą rozwój wydarzeń w czwartym sezonie. Program, który od 2022 roku przyciąga przed telewizory miliony Polaków, stał się areną dynamicznych interakcji pomiędzy uczestnikami mierzącymi się z życiem na wsi. Tym razem widzowie skomentowali zachowanie Danuty - nie brakowało jednak przychylnych komentarzy w stronę uczestniczki, której do tej pory "obrywało się" od widzów!

Reklama

Fani ciepło o Dance z "Farmy". Tak oceniają jej zachowanie

Finał 4. edycji "Farmy" coraz bliżej, a fani prześcigają się w przewidywaniach nt. tego, kto wygra tę odsłonę show i otrzyma Złote Widły. Choć do tej pory zachowanie Danuty było oceniane w niejednoznaczny sposób, teraz najwyraźniej szala przechyliła się nieco na jej stronę. Co do tego doprowadziło i jak zareagowali fani?

Po odcinku "Farmy" widzowie kolejny raz zabrali głos i tym razem ocenili postawę Danki pozytywnie. Przyznali wprost, że doceniają jej autentyczność i bezkompromisowość, gdy inni bohaterowie show łatwo zmieniają zdanie:

Może Danka i odklejona może ma swój świat ale przynajmniej zawsze jest taka sama nie wieje Jak chorągiewka, wyjaśniła ''młodą'' dokładnie wieje jak jej pasuje !

Brawo Danka za bycie sobą!

Przecież jak Danki zabraknie w programie, to pozostali nie będą mieli chyba co robić i o czym rozmawiać

Danka z "Farmy" zabrała głos po krytyce fanów i opublikowała wymowny wpis

Nie jest tajemnicą, że czwarta edycja programu "Farma" wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Najnowsze wydarzenia, takie jak nagłe odejście Janka czy konflikt z Patrycją, nie pozostają bez komentarza. W tej atmosferze kontrowersji Danka wyróżnia się swoim nieposkromionym podejściem. Jej ostatnie konflikty, szczególnie spięcie z Wiolą, sprawiły, że widzowie z coraz większą niechęcią patrzą na jej udział w finale programu. Słynne zdanie o “sypaniu piachem w oczy” spotkało się z ogromną falą oburzenia ze strony fanów show.

W wymowny sposób, Danuta odniosła się do zarzutów ws. jej osoby. Na swoim prywatnym profilu na Instagramie opublikowała post, w którym podkreśla, że nie zamierza być "zupą pomidorową", której każdy musi się podobać. W filmiku, który towarzyszył wpisowi, Danuta rozszerzyła swoją myśl, podkreślając, że pokazuje swoją prawdziwą twarz, zależnie od zachowania innych wobec niej. Jej apel, by widzowie pozostali sobą i byli autentyczni, spotkał się z mieszanymi reakcjami. Czy taka postawa zyskała poparcie fanów?

Michał z "Farmy" podpadł telewidzom

Michał, uczestnik czwartej edycji popularnego programu "Farma", znanego z emocjonalnych zwrotów akcji, znowu jest na ustach widzów. Jedna z jego decyzji wprawiła fanów w osłupienie, wzbudzając mieszane odczucia. Czy Michał tak naprawdę gra na dwa fronty?

Głównym powodem emocji stała się zmiana sojuszy przez Michała, który zgodnie z oczekiwaniami wielu, skupił się na dojściu do finału. Dotychczasowe relacje z Danką i Wiolą uległy zmianie, a Michał zaskoczył wszystkich wybierając Kaję do pojedynku eliminacyjnego - decyzję, której nikt się nie spodziewał, zwłaszcza że Kaja była częścią jego grupy.

Decyzja Michała przysporzyła mu krytyki ze strony internautów, którzy po raz kolejny zastanawiają się nad jego motywacjami. Chociaż niektórych widzów zdobył na początku, zmienne zachowanie przyczyniło się do spadku popularności. Michał odważył się na zawarcie nowego sojuszu z osobami, które dotychczas były uważane za jego rywali. Wiola i Ananas, najbliżsi sprzymierzeńcy Michała, są mocno zaniepokojeni, czy decyzja ta nie wpłynie negatywnie na ich szanse w programie.

Reklama

Zobacz także: Wiola i Danka znowu awanturują się na "Farmie"