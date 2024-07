Russell Brand postanowił 4 lata po rozwodzie z Katy Perry zdradzić, co było powodem rozstania. Do tej pory nie bylo jasne, dlaczego ich małżeństwo zakończył się. Spekulowano, że chodziło o to, że wokalistka jest bardzo wierząca i przeszkadza jej uzależnienie Branda od seksu. Jednak nie jest tajemnicą, że Russell Brand lubi się lansować na byłej żonie. W zwiastunie nakręconego jakiś czas temu filmu dokumentalnego o komiku, Brand poniekąd tłumaczy, dlaczego po 14 miesiącach małżeństwa porzucił Katy Perry.

Reklama

Okazuje się, że nie mógł znieść gwiazdorskiego i pustego życia, jakie prowadził będąc mężem Katy Perry.

W zwiastunie "BRAND: A Second Coming" Russell mówi:

O ja pier***e... Żyłem pustym i próżnym życiem celebryty. A sława i władza są gówno warte. W

tym małżeństwie nie było niczego duchowego, żadnych uniesień. W pewnym momencie, aby być szczęśliwy, musiałem odejść.

Dlaczego Katy Perry i Russell Brand się rozstali?

Russell Brand poinformował swoją żonę o rozstaniu za pomocą sms-a, po tym jak wrócili ze wspólnych wakacji w Afryce. Nie było to zaskoczeniem, bo byli bardzo rozrywkową i burzliwą parą. Kłócili się i kochali na wizji. Mówiono, że zbyt szybko wzięli ślub pod wpływem chwili.

Katy Perry nigdy nie chciała komentować faktu, że została porzucona.

Mówiło się jednak, że Brandowi przeszkadzało, że Katy jest o wiele większą gwiazdą niż on oraz jej władczy charakter. To Perry była szefem w tym związku. Wokalistka tylko raz wyznała, że winiła się za odejście męża, ale po jakimś czasie zrozumiała, że tak musiało być.

Czułam się winna rozpadu małżeństwa, ale potem poznałam prawdę dlaczego tak się stało i będę ją trzymać dla siebie. Wiem, że to nie moja wina - stwierdziła Katy.

Gdy słuchamy, jak Russell zrzuca na Katy odpowiedzialność za ich "próżniacze" małżeństwo, wierzymy, że to nie była wina Perry... I zastanawiamy się, co przekonało Branda do takiej spowiedzi cztery lata po rozwodzie.

Zobacz także

Zwiastun dokumentu o Russellu Brandzie:

Katy Perry i Russell Brand kiedy byli jeszcze parą:

Reklama

Katy Perry i Russell Brand: