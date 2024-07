Małżeństwo Katy Perry i Russella Branda to już przeszłość. Para rozstała się zaledwie rok po ślubie. I chociaż jeszcze kilka miesięcy temu sama Katy przyznała, że chciałaby mieć dziecko,to teraz musi się zmierzyć z rozwodem. Piosenkarka i komik nie chcą komentować, jaka była przyczyna ich rozstania, jednak w mediach rozpoczęto już spekulacje, co poróżniło małżonków. Według doniesień "US Weekly" para oddaliła się od siebie i pomimo wielu starań, ich miłości nie dało się uratować. Ponoć Katy przestała być interesująca dla Russella.



- Kiedy się poznali Katy była na tyle perwersyjna, żeby go do siebie przyciągnąć. Jednak kiedy sprawy miedzy nimi zaczęły się psuć, nie potrafiła go już zainteresować. Co miesiąc fundowała im pieprzną randkę w hotelach na całym świecie, to jednak było zdecydowanie za mało. Russell lubi różne zboczone rzeczy. Podniecają go bardzo dziwne, ale konkretne obrazy np. porno z niepełnosprawnymi - zdradził informator "US Weekly"

Źródło magazynu zdradza również, że małżeństwo Katy i Russella nie przetrwało próby czasu ze względu na problemy komika z alkoholem. Brand rozpoczął odwyk, przez co przestał imprezować i spotykać się ze znajomymi ze świata show biznesu. Niestety, Katy nie chciała zrezygnować z szalonej zabawy, więc wychodziła sama...

Zastanawiamy się tylko, czy rewelacje tygodnika są prawdziwe...