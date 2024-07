Zakochana i szczęśliwa Kinga Rusin ma pełno energii do pracy. Od czerwca intensywnie promuje nową linię kosmetyków do pielęgnacji twarzy Pat & Rub Face, a teraz przygotowuje się do wydania książki "Co z tym życiem?" w wersji audio. Mają się na niej znaleźć dodatkowe rozdziały, dotyczące takich kwestii jak... mobbing czy molestowanie seksualne.



- Ten audiobook to odpowiedź na prośby czytelniczek. Wiem, że książka jest dla nich motorem do zmian - tłumaczy dziennikarka w rozmowie z magazynem "Party".



Premiera audiobooka już w październiku. Kupicie?



chimera

