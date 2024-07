Kinga Rusin z pewnością nie musi martwić się zbędnymi kilogramami. Dziennikarka "Dzień Dobry TVN' oraz jurorka "You Can Dance" może pochwalić się wyjątkowo zgrabną figurą, której może pozazdrościć jej niejedna nastolatka. Kinga Rusin wie jednak, jak wiele kobiet walczy w nadwagą, dlatego też na swoim blogu zamieściła cenne rady jak schudnąć, o które zapytała słynną dietetyczkę Gillian McKeith, która doradza m.in. żonie księcia Williama. Co robić, żeby mieć wymarzoną figurę?

- Jeżeli chcesz się pozbyć zbędnych kilogramów zacznij od założenia dziennika/pamiętnika. Na jego pierwszej stronie napisz dużymi literami CHUDNĘ!, koniecznie używając czasu teraźniejszego... Następnie na każdej kolejnej stronie, conajmniej przez tydzień dokładnie zapisuj w punktach to i o której godzinie jesz. McKieth twierdzi, że po tygodniu, sama analiza takich notatek, u kogoś kto je byle jak, byle co i byle gdzie jest wystarczająco mocnym bodźcem do zmian- czytamy na kingarusin.blog.pl. Przede wszystkim natychmiast trzeba wyrzucić z lodówki wszystko co zawiera w sobie cukier: słodycze, gotowe sosy, napoje gazowane, soki w kartonach, wysoko przetworzoną żywność, wszelkie chipsy i krakersy. Najważniejsze, zdaniem Gillian jest utrzymanie stałego poziomu glukozy we krwi. Jej wahania zaburzają wydzielanie insuliny a w efekcie powodują odkładanie się tłuszczu.

Gillian McKeith zdradziła Kindze Rusin, że osoby otyłe nie powinny się głodzić aby schudnąć. Według rad słynnej dietetyczki należy jeść małe ale regularne posiłki.

Skorzystacie z porad spisanych przez celebrytkę?



