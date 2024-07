Mariola Bojarska-Ferenc skomentowała doniesienia o rozwodach Beaty Kozidrak i Maryli Rodowicz. Oba małżeństwa rozpadły się w 2016 roku i jakkolwiek Beata Kozidrak jest ponownie szczęśliwie zakochana, tak Maryla Rodowicz wciąż ma nadzieję na rodzinne święta z mężem. Jaką receptę na dobre małżeństwo ma gimnastyczka?

Ciągle o tym mówię, że żeby być dobrą parą, to trzeba mieć swoje pasje, trzeba mieć czas i nie wolno wkraczać na tzw. drugą połowę swojego męża/żony (...) Musimy mieć chwile, gdzie jesteśmy tylko my sami. To jest bardzo potrzebne.