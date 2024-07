Małgorzata Rozenek cały czas krytykowana jest za to, iż w życiu prywatnym nie jest taka, jak w swoim programie. Telewizyjna gwiazda musi odpierać ataki ze strony wścibskich mediów, które podważają jej autorytet i wytykają, że zatrudnia sprzątaczkę, a dzieci zajmuje się niania.

Perfekcyjna Pani Domu postanowiła się bronić. W wywiadzie, którego udzieliła "Newsweek'owi" zdradziła, że jest przygotowana do profesjonalnego zarządzania domem:

- Przez sześć lat prowadziłam dom, wiązałam kokardki, przewijałam dzieci, wynosiłam śmieci i dobierałam czcionkę do etykiet w szafie. Ukończyłam nawet specjalny kurs gotowania we Francji. Dom to moje życie. Chińską metodę składania podkoszulka znałam na długo przed zaproszeniem na casting - wyznała Rozenek.