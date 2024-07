Małgorzata Rozenek wybrała złotą kreację na sylwestrową imprezę. Gwiazda TVN już od kilku dni wypoczywa w górach, gdzie dziś wieczorem, razem z Radosławem Majdanem, poprowadzi wielką imprezę w jednym ze znanych hoteli. Zanim jednak całą rodziną wyjechali w góry, Małgorzata odwiedziła warszawski butik Łukasza Jemioła. To właśnie on zaprojektował dla Małgosi złotą, długą suknię, w której wystąpi na dzisiejszej gali sylwestrowej.

To jest taki krój, który ja bardzo lubię. On jest bardzo podobny do projektu mojej sukni ślubnej. Ten kształt syreny jest mi bliski, ja się w tym dobrze czuję. Jest piękna tkanina, ta tkanina robi ogromny efekt, ładnie rozświetla buzię. To jest taka sukienka, która mi się podoba. Jest bez żadnych udziwnień, jest bardzo klasyczna. Takie sukienki wbrew pozorom szyje się najtrudniej - opowiedziała o swojej sukni od Łukasza Jemioła w Dzień Dobry TVN.