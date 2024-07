Małgorzata Rozenek-Majdan przyćmiła inne gwiazdy na prezentacji wiosennej ramówki TVN swoją genialną stylizacją taką jak Kim Kardashian (Więcej: Małgorzata Rozenek na ramówce TVN czy Kim Kardashian - która lepiej w tej samej sukience za 50 tys. zł?)! Ale piękna prezenterka przyszła nie tylko po to by błyszczeć, ale również po to by przedstawić jej propozycje programowe. Małgorzata Rozenek-Majdan będzie prowadzić dwa programy. Jakie?

W tej ramówce reprezentuję TVN Style z programem "W dobrym stylu". Bardzo lubię ten program, widzowie również go polubili. A później niedługo nowy "Projekt Lady". (...) My ich nie wychowujemy, my pokazujemy im lepszy świat i my pozwalamy im w ten świat wejść i wziąć jako swój. (...) Często ich błędem jest to, że nie potrafią mówić "nie". - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

A wy na który program Małgorzaty Rozenek-Majdan czekacie bardziej? Na "W dobrym stylu" czy na "Projekt Lady"?

Zobacz także

Małgorzata Rozenek-Majdan na ramówce TVN.