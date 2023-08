Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że uwielbia zwierzęta i sama jest właścicielką nie tylko kilku psów, ale także pięknych mewek japońskich. Celebrytka dba o to, aby jej zwierzaki czuły się dobrze i wygląda na to, że najbardziej rozpieszczana jest Franceska! Małgorzata Rozenek pochwaliła się właśnie nowym królestwem najmłodszego pieska. Jest naprawdę luksusowo! Małgorzata Rozenek pokazała luksusowe dodatki dla Franceski! Znamy ceny Małgorzata Rozenek na początku lipca razem z rodziną przeprowadziła się do zielonej części Warszawy. Gwiazda TVN i jej mąż Radosław Majdan zdecydowali się wynająć willę z basenem , która kiedyś należała do Wojciecha Modesta Amaro i tam planują mieszkać, do momentu aż wybudują własny dom. Małgorzata Rozenek po trudnym etapie związanym z przeprowadzką w końcu w pełni może cieszyć się z urządzonej willi z pięknym ogrodem i co jakiś czas pokazuje kolejne gotowe pomieszczenia. Niedawno gwiazda zdradziła, że oprócz psów w jej domu mieszkają też mewki japońskie, a w sieci zawrzało za sprawą klatek dla ptaków . Teraz Małgorzata Rozenek pokazała miejsce Franceski w nowym domu. Okazuje się, że najmniejsza pupilka może liczyć na prawdziwe luksusy. Schodki dla psa marki Chloe's Home kosztują 310 zł, a z kolei koszt najmniejszego legowiska to wydatek 290 zł. Dodatkowo Małgorzata Rozenek zdecydowała się na personalizację. Trzeba przyznać, że Franceska teraz może cieszyć się własnym miejscem w królewskim stylu. Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek pozuje w sukience w kwiaty, a fanka dodaje: "Mogła ją Pani wyprasować"! Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że nowe dodatki dla jej pupilki idealnie pasują do eleganckich wnętrz w nowej willi, która została urządzona w stylu Hamptons. Mamy dla Was dużo zdjęć!