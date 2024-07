5 z 7

Kuba Wojewódzki oczywiście poprowadzi kolejny sezon show, ale ponadto - zobaczymy go również w nowym serialu "Belle Epoque". To kostiumowa produkcja, która będzie nawiązywała do gatunków kryminalnych. W głównych rolach zobaczymy Pawła Małaszyńskiego, Eryka Lubosa czy Magdę Cielecką.

Zobacz: Paweł Małaszyński, Magdalena Cielecka, Weronika Rosati w nowym serialu TVN. Mamy pierwsze zdjęcia...