Małgorzata Kożuchowska zachwyciła wszystkich na prezentacji wiosennej ramówki TVN. Aktorka znana m.in. z serialu "Druga szansa" wybrała na tę okazję satynowy kobiecy garnitur projektu Łukasza Jemioła - dwurzędową marynarkę w pionowe pasy, do tego bardzo modne w tym sezonie spodnie z lampasami. Do tego srebrne połyskujące szpilki Dsquared i charakterystyczna krótka blond fryzura - to wszystko sprawiło, że Kożuchowska była jedną z tych gwiazd, od których nie można było odwrócić wzroku!

Oprócz Małgorzaty Kożuchowskiej na prezentacji ramówki TVN-u pojawiło się wiele innych gwiazd. Kto? Między innymi: Małgorzata Rozenek, Magdalena Mołek, Kinga Rusin, Olivier Janiak, Dominika Kulczyk... Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii zalinkowanej poniżej!

A wam jak podoba się stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej? Skradła show?

