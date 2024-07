1 z 5

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na romantyczną randkę do Teatru Wielkiego na spektakl Zamek Sinobrodego. Para w ten sposób uczciła święto zakochanych. Początkowo wszystko wskazywało na to, że Radek i Małgosia nie spędza razem walentynek, bo piłkarz wraz z Reprezentacją Artystów Polskich w piłce nożnej pojedzie do Iranu, ale wyjazd został jednak odwołany.

Małgorzata Rozenek na randkę z ukochanym wybrała stylizację w ciemnych kolorach, którą przełamała jasnym płaszczem Marlu. Look dopełniły klasyczne, lakierowane szpilki. Naszym zdaniem prowadząca "Projekt Lady" wyglądała świetnie! Zgadzacie się z nami?

