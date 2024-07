Maksi sukienki wciąż są hitem gwiazd na wielkich galach. Nam, podobają się zwłaszcza te zwiewne, w romantycznym stylu greckiej bogini. Właśnie w takich kreacjach pojawiły się Magdalena Różczka i Agnieszka Cegielska na tegorocznym Balu Dobroczynności.

Magdalena wybrała szyfonową białą suknię w oversizie, która dzięki nierównemu dołowi eksponowała fantastyczne, niebieskie szpilki. Do tego asymetryczna fryzura z falami upiętymi po boku. A Agnieszka Cegielska? Ona wybrała równie zwiewną kreację w kolorze szarego beżu z podkreśloną talią. Do tego spięte włosy z subtelną przepaską. Jak wam się podoba? My jesteśmy jak najbardziej za takim eterycznym, kobiecym lookiem!

