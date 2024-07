Julia Wieniawa ma gorący okres w swoim życiu. O północy była premiera jej najnowszej piosenki "Sobą tak". Fani zastanawiają się, czy jest ona skierowana do byłego chłopaka - Nikodema Rozbickiego. "Teraz dobrze wiem, że wszystko było po coś (...). Jeszcze nigdy się nie czułam sobą tak, chociaż już myślałeś, że mnie dobrze znasz" - śpiewa piosenkarka.

Julia Wieniawa u boku znanego muzyka

Julia Wieniawa od lat zachwyca swoim głosem. Fani interesują się nie tylko jej karierą, ale również życiem prywatnym. Ostatnio nie brak w nim zawirowań. Pod koniec czerwca media obiegła informacja, że Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie są już razem. Widać, że rozstanie dla młodej gwiazdy nie było łatwe. Jednak odległość, która ich aktualnie dzieli, nie była zapewne pomocna w związku.

Nie minęło wiele czasu, ale wydawać by się mogło, że Julia Wieniawa znowu jest szczęśliwa. Zdjęcia, które wykonane zostały przez paparazzi, mówią same za siebie. Piosenkarka sfotografowana została u boku przystojnego wysokiego bruneta, który jest raperem. Krzysztof Nowak dał się poznać publiczności jako Skip. Raper wraz z kolegą o pseudonimie AWGS tworzą zespół "Miętha". Zespół ten wystąpił nawet w Dolinie Charlotty jako support przed zespołem Thirty Seconds to Mars w 2019 roku. W tym samym roku chłopaki z "Miętha" debiutowali albumem "Audioportret".

