Na tegoroczną imprezę Viva! Photo Awards w warszawskim Teatrze Wielkim zjawił się tłum celebrytów, spośród których wybraliśmy tych najlepiej lub najciekawiej wyglądających. Nie zdziwiło nas to, że Małgorzata Socha po raz kolejny wyglądała najlepiej. Niewymuszona elegancja to coś, co wbrew pozorom trudno osiągnąć. wąskie spodnie połączone ze szpilkami w szpic i marynarką ze miedzianymi guzikami to według nas hit. Niby nic nadzwyczajnego, ale jaki efekt!

Na modny, militarny styl postawiła Maryla Rodowicz. Artystka swój czarny zestaw uzupełniła marynarką stylizowaną na XIX-wieczny wojskowy mundur oraz masywnym pierścieniem z czaszką. Gwiazda wyglądała świetnie, cieszymy się również, że nie przesadziła z dodatkami.

Sonia Bohosiewicz wybrała długą suknię Łukasza Jemioła oraz futrzaną etolę również pochodzącą z jego kolekcji. A do tego kopertówka w zebrę. Szał!

Zawiodła nas tym razem Weronika Rosati, której stylizacje zaliczamy zazwyczaj do jak najbardziej ubranych. Na Viva! Photo Awards wyglądała dobrze, ale znając jej możliwości mogła się bardziej postarać.

