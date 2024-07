Romans Piotra Adamczyka i Weroniki Rosati był jednym z głośniejszych wydarzeń w drugiej połowie zeszłego roku. Dla ceniącej sobie prywatność pary z pewnością dobrą wiadomością było upublicznienie innego medialnego związku - Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Dzięki temu aktorzy mogli skupić się na swojej pracy i odetchnąć z dala od czatujących na nich paparazzi. Przypomnijmy: Wielki sukces Rosati. Zagra w hollywoodzkiej produkcji u boku gwiazd

Niebawem jednak ich miłość wróci na tapetę. Jak donosi "Show", Rosati i Adamczyk wybierają się na urlop do Stanów Zjednoczonych, gdzie chcą wspólnie odpocząć po wyczerpujących ostatnich miesiącach. Ale nie skończy się tylko na wakacjach - według dwutygodnika, aktorka ma przedstawić Piotra swojemu agentowi, dzięki któremu zagrała w kilku dużych produkcjach. Co więcej, para jeszcze w tym roku ma wystąpić w jednym filmie, którego scenariusz jest pisany specjalnie pod tych dwoje.



Scenarzyści zaczęli już pisać specjalnie dla nich. Nie ma wątpliwości, że ich pierwszy wspólny film nie będzie wymagał dodatkowej promocji. Show udało się ustalić, że Rosati i Adamczyk dostali już scenariusz filmu fabularnego, który ich zainteresował. Do realizacji dojdzie prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Planowany przez zakochanych wyjazd do USA to jednak nie tylko wakacje. Weronika ma w Los Angeles agenta, dzięki któremu zapraszana jest na castingi i dostawała już role w amerykańskich produkcjach u boku sław. Rosati na pewno przedstawi mu Piotra. Z pomocą świetnie zorientowanej w tamtejszych realiach ukochanej mógłby tam wiele zdziałać - czytamy w "Show".