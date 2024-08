Powoli opadają emocje po hucznym ślubie Roxie Węgiel i Kevina. Decyzja zakochanych, z uwagi na wiek wokalistki, wywołała sporo skrajnych emocji, choć w zdecydowanej większości internauci przesyłali im gratulacje. Teraz głos w tej sprawie zabrała znana aktorka, dając jasno do zrozumienia, co o tym myśli.

Chociaż 2024 minie dopiero za kilka miesięcy, już można śmiało uznać, że ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja był wydarzeniem roku! Para do samego końca trzymała wszelkie szczegóły w tajemnicy, próbując zachować możliwie największą prywatność tego dnia. Rzeczywiście, udało im się to i pierwsze kadry zaczęły pojawiać się dopiero, gdy goście gromadzili się w kościele.

Po przysiędze Roxie i Kevin ruszyli z bliskimi na huczne wesele, które zostało urządzone w iście toskańskim stylu. Panna młoda miała tego dnia aż trzy suknie ślubne, a całe wydarzenie przez kilka kolejnych dni było szeroko komentowane. Głos zabrali nie tylko internauci, ale i wiele twarzy show-biznesu. Teraz kilka słów od siebie w rozmowie z Plotkiem postanowiła dorzucić Barbara Kurdej-Szatan.

Spore poruszenie wzbudził fakt, że Roksana Węgiel wyszła za sporo starszego chłopaka, który ma już dziecko, mają zaledwie 19 lat. Gwiazda TVP ma zgoła odmienne zdanie na ten temat i z wzruszeniem wspomina początki kariery Roxie, nie mogąc nadziwić się, jak szybko dojrzała.

To jest dla mnie niesamowite, bo prowadziłam pierwszą edycję ''The Voice Kids'', którą Roxie właśnie wygrała. Miała wtedy 12 lat. Jak patrzę, jak ona rozkwitła, rozwinęła się, to jest niesamowite, jak stała się dojrzałą kobietą

- wyznała aktorka w rozmowie z Plotkiem.