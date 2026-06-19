Roksana Węgiel od lat jest jedną z tych piosenkarek polskiej sceny muzycznej, która nie daje o sobie zapomnieć. Szersza publika poznała ją w programie "The Voice Kids", który zresztą wygrała, by przez lata obserwować zarówno zawodowy, jak i prywatny rozwój artystki. 18 czerwca 2026 roku wraz z mężem u boku celebrowała wydanie kolejnego już solowego albumu zatytułowanego "Błękit". Co wydarzyło się później? Gwiazda nadała komunikat późną nocą.

Roksana Węgiel zabrała głos po premierze płyty. Nie przekazała dobrych wieści

18 czerwca 2026 roku Roksana Węgiel świętowała premierę płyty zatytułowanej "Błękit". Na zorganizowanym w Warszawie wydarzeniu przybyłe gwiazdy oraz przedstawiciele mediów miały okazję wysłuchać premierowo śpiewanych przez piosenkarkę utworów z najnowszego krążka wokalistki. Nie zabrakło też przepięknego, symbolicznego tortu i chwytających za serce przemówień. Niestety wieczór pełen wzruszeń, radości i celebracji nie zakończył się dla młodej gwiazdy najlepiej.

W noc premiery płyty "Błękit" Roksana Węgiel poinformowała swoich fanów na Instagramie, że mimo dopracowanych planów związanych z długo wyczekiwanym dniem pokazania światu efektu trzyletniej pracy nad albumem, utwory nie były dostępne do odsłuchu fanów na jednej z najpopularniejszych muzycznych platform streamingowych.

Kochani jest mi bardzo przykro, bo płyta nie działa na Spotify. 3 lata pracowałam na ten dzień... Mam nadzieję, że szybko rozwiążemy ten problem techniczny... napisała Roksana Węgiel.

Mimo wyrażenie swojego smutku zaistniałą sytuacją, na kolejnej relacji w mediach społecznościowych Roksana Węgiel postanowiła też podziękować wszystkim przybyłym na premierę. Nie zabrakło też wyrażenia nadziei na poprawę błędu technicznego w serwisie, tak by fani swobodnie mogli zapoznać się z najnowszą twórczości piosenkarki.

Dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj na premierze!!! Kocham Was. Mam nadzieję, że jutro będzie działać normalnie.... dodała Roxie.

Już o 11:00 tego samego dnia Roksana Węgiel z radością poinformowała fanów na Instagramie, że wszystkie utwory z albumu "Błękit" są już dostępne na Spotify.

Już jest!!! Problemy techniczne zostały zażegnane, możecie już słuchać 'Błękitu' przekazała piosenkarka.

Warto zaznaczyć, że wielkich emocji nie brakowało również podczas samego wydarzenia.

Roksana Węgiel we wzruszającym przemówieniu podczas premiery płyty

Podczas wieczoru celebrującego premierę albumu "Błękit" Roksana Węgiel nie tylko wykonała kolejno utwory z nowej płyty, lecz także zdecydowała się na przemówienie, nie kryjąc wzruszenia.

Tę płytę tworzyłam trzy lata. Jest to pierwsza taka płyta, którą tworzyłam bez żadnej presji. I tak naprawdę po prostu pozwoliłam sobie być sobą. (...) To jest pierwszy taki projekt, z którego jestem naprawdę bardzo, bardzo dumna. (...) Włożyłam w to całe serce, nawet nie wiecie jak mi miło, zaraz się po prostu popłaczę powiedziała Roksana ze sceny.

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