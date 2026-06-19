Roksana Węgiel i Kevin Mglej całują się na ściance. Tak świętowali wielki dzień
Roksana Węgiel z mężem Kevinem Mglejem 18 czerwca 2026 roku pojawili się na szczególnym wydarzeniu, na którym z całą plejadą polskich gwiazd świętowali kolejny sukces. Para jak zwykle zwróciła uwagę wszystkich, tym razem nie szczędząc sobie czułości w blasku fleszy fotoreporterów. Tak celebrowali wyjątkową okazję.
Roksana Węgiel oficjalnie pochwaliła się swoim kolejnym zawodowym szczęściem, organizując oficjalną premierę nowego albumu muzycznego zatytułowanego "Błękit". Podczas wydarzenia wspierał ją mąż Kevin Mglej, z którym razem na ściance przykuli uwagę fotoreporterów czułymi momentami. Mamy również nagranie.
Roksana Węgiel i Kevin Mglej w pocałunkach na premierze płyty "Błękit"
18 czerwca 2026 roku w Warszawie odbyła się oficjalna premiera najnowszego albumu muzycznego Roksany Węgiel o symbolicznym tytule "Błękit". Wokalista ze sceny wspominała, że tworzyła utwory na płytę trzy lata, wkładając w nią wiele zaangażowania i serca. Szczególny dzień będący zwieńczeniem jej artystycznej pracy ostatnich miesięcy postanowiła celebrować nie tylko wśród znanych gwiazd z polskiego show-biznesu, lecz także ze swoim mężem, jednocześnie producentem muzycznym Kevinem Mglejem.
Warto zaznaczyć, że Węgiel i Mglej są obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie, a ich kolejne udzielane wspólnie wywiady oraz relacje z codziennego życia w mediach społecznościowych pokazują, jak wielką miłością i wzajemnym szacunkiem nieustannie się darzą. Co więcej, na ściance wydarzenia postanowili też pokazać publicznie dowód swojego uczucia, całując się w blasku fleszy fotoreporterów, nie kryjąc przy tym dobrego humoru, który towarzyszył im w trakcie całego wieczoru. Wszystko uchwyciliśmy na nagraniu poniżej.
Gwiazdy na premierze płyty Roksany Węgiel
Podczas oficjalnej premiery najnowszego albumu Roksany Węgiel przybyłe gwiazdy oraz osoby z mediów mogły bawić się do premierowo śpiewanych przez wokalistkę utworów. Nie zabrakło też poruszających przemów, imponującego swoim wyglądem tortu.
W błękitnych stylizacjach nawiązujących do tytułu nowej płyty, na premierze u Roksany Węgiel pojawiły się gwiazdy, między innymi dziennikarka Ralph Kaminski, Gabi Drzewiecka, Qczaj, Mateusz Glen, Kuba Nowakowski, Nicol Pniewska, Kubańczyk i modelka Karolina Pisarek z mężem Rogerem Sallą. Nie zabrakło też obecności tancerza Michała Kassina, z którym wokalistka poznała się podczas udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Przypominamy, że w 14. edycji wspólnie zajęli wysokie, drugie miejsce, ustępując zwycięskiej pozycji Anicie Sokołowskiej i Jackowi Jeschke.
Zobacz także:
- Roksana Węgiel świętuje premierę płyty. "Zaraz się popłaczę". Nagle Kevin Mglej wszedł na scenę
- Roksana Węgiel jest zaangażowaną macochą. "Poniekąd mam dziecko"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.