Roksana Węgiel oficjalnie pochwaliła się swoim kolejnym zawodowym szczęściem, organizując oficjalną premierę nowego albumu muzycznego zatytułowanego "Błękit". Podczas wydarzenia wspierał ją mąż Kevin Mglej, z którym razem na ściance przykuli uwagę fotoreporterów czułymi momentami. Mamy również nagranie.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej w pocałunkach na premierze płyty "Błękit"

18 czerwca 2026 roku w Warszawie odbyła się oficjalna premiera najnowszego albumu muzycznego Roksany Węgiel o symbolicznym tytule "Błękit". Wokalista ze sceny wspominała, że tworzyła utwory na płytę trzy lata, wkładając w nią wiele zaangażowania i serca. Szczególny dzień będący zwieńczeniem jej artystycznej pracy ostatnich miesięcy postanowiła celebrować nie tylko wśród znanych gwiazd z polskiego show-biznesu, lecz także ze swoim mężem, jednocześnie producentem muzycznym Kevinem Mglejem.

Warto zaznaczyć, że Węgiel i Mglej są obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie, a ich kolejne udzielane wspólnie wywiady oraz relacje z codziennego życia w mediach społecznościowych pokazują, jak wielką miłością i wzajemnym szacunkiem nieustannie się darzą. Co więcej, na ściance wydarzenia postanowili też pokazać publicznie dowód swojego uczucia, całując się w blasku fleszy fotoreporterów, nie kryjąc przy tym dobrego humoru, który towarzyszył im w trakcie całego wieczoru. Wszystko uchwyciliśmy na nagraniu poniżej.

Gwiazdy na premierze płyty Roksany Węgiel

Podczas oficjalnej premiery najnowszego albumu Roksany Węgiel przybyłe gwiazdy oraz osoby z mediów mogły bawić się do premierowo śpiewanych przez wokalistkę utworów. Nie zabrakło też poruszających przemów, imponującego swoim wyglądem tortu.

W błękitnych stylizacjach nawiązujących do tytułu nowej płyty, na premierze u Roksany Węgiel pojawiły się gwiazdy, między innymi dziennikarka Ralph Kaminski, Gabi Drzewiecka, Qczaj, Mateusz Glen, Kuba Nowakowski, Nicol Pniewska, Kubańczyk i modelka Karolina Pisarek z mężem Rogerem Sallą. Nie zabrakło też obecności tancerza Michała Kassina, z którym wokalistka poznała się podczas udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Przypominamy, że w 14. edycji wspólnie zajęli wysokie, drugie miejsce, ustępując zwycięskiej pozycji Anicie Sokołowskiej i Jackowi Jeschke.

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