Roksana Węgiel ma powody do świętowania. Piosenkarka właśnie celebruje premierę swojego najnowszego albumu "Błękit", nad którym pracowała przez ostatnie trzy lata. Z tej okazji zaprezentowała utwory z nowego krążka przed gronem polskich gwiazd i przyjaciół. Uwagę gości przyciągnęła nie tylko muzyka, ale również efektowna stylizacja artystki. Zobaczcie, jak prezentowała się tego wieczoru.

Impreza Roksany Węgiel z okazji wydania płyty "Błękit"

Premiera albumu "Błękit" Roksany Węgiel była dla niej wyjątkowym momentem. 21-latka świętowała zakończenie trzyletniej pracy nad krążkiem w otoczeniu przyjaciół i gwiazd polskiego show-biznesu. Kulminacyjnym punktem wieczoru był kameralny koncert, podczas którego artystka zaprezentowała utwory z nowej płyty, dając gościom przedsmak tego, co już wkrótce usłyszą fani.

W wydarzeniu uczestniczyło wiele znanych osób, w tym między innymi Gabi Drzewiecka, Michał Kassin, Qczaj, Mateusz Glen, Kuba Nowakowski, Nicol Pniewska, Kubańczyk, Karolina Pisarek i Roger Salla. Goście bawili się przy nowych kompozycjach Roxie, a większość z nich postawiła na błękitne stylizacje nawiązujące do tytułu albumu. Sama wokalistka była tego wieczoru w doskonałym nastroju i z dużym zaangażowaniem wykonywała swoje najnowsze utwory, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem zgromadzonych gości.

Roxie Węgiel zachwyciła publiczność

Roksana Węgiel nie kryła dumy i ogromnego wzruszenia podczas premiery swojego najnowszego krążka. Artystka podkreślała, że to wyjątkowy projekt, w który włożyła całe swoje serce oraz kilka lat pracy.

Tę płytę tworzyłam trzy lata. Jest to pierwsza taka płyta, którą tworzyłam bez żadnej presji. I tak naprawdę po prostu pozwoliłam sobie być sobą. (...) To jest pierwszy taki projekt, z którego jestem naprawdę bardzo, bardzo dumna. (...) Włożyłam w to całe serce, nawet nie wiecie jak mi miło, zaraz się po prostu popłaczę mówiła ze sceny.

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Tuż po premierze najnowszej płyty Roksany Węgiel, jej ukochany mąż wręczył jej okazały bukiet kwiatów, co wyraźnie rozczuliło publiczność. Kevin Mglej był dla niej ogromnym wsparciem podczas pracy nad krążkiem.

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Roksana Węgiel olśniła kreacją na premierze płyty

Roksana Węgiel doskonale wiedziała, jak przyciągnąć uwagę gości. Wokalistka pojawiła się na scenie w efektownej, błękitnej kreacji, która idealnie nawiązywała do tytułu jej najnowszego wydawnictwa. Suknia zachwycała bogatymi zdobieniami, koronkowymi detalami oraz długim, zwiewnym trenem, który dodawał całej stylizacji lekkości i bajkowego charakteru.

Artystka uzupełniła look wysokimi platformami w tym samym odcieniu oraz delikatną biżuterią, stawiając na elegancję i spójność. Podczas koncertu Roxie prezentowała się niczym gwiazda światowego formatu, a jej kreacja pięknie współgrała z klimatem wydarzenia i scenografią utrzymaną w błękitnych barwach.

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Roksana Węgiel na premierze albumu "Błękit" fot. Gałązka/AKPA

Roksana Węgiel na premierze albumu "Błękit" fot. Gałązka/AKPA