Michał Kassin i Roxie Węgiel byli jedną z głośniej omawianych par w "Tańcu z gwiazdami". Choć początkowo plotkowano o ich romansie, z czasem stało się jasne, że łączy ich wyłącznie przyjaźń. Ostatnio fani jednak zaczęli obawiać się o ich relację. Najnowszy wpis wokalistki nie pozostawił najmniejszych złudzeń. Nie do wiary, jak nazwała swojego programowego partnera.

Roxie Węgiel nocą zwróciła się do Michała Kassina

Znajomość Roxie Wegiel i Michała Kassina zaczęła się raptem kilka miesięcy temu, gdy zostali dobrani do siebie w "Tańcu z gwiazdami". Nikt chyba nie spodziewał się, że wywołała to aż takie poruszenie, a duet będzie podejrzewany o romans! Sporo mówiło się wówczas o rzekomej zazdrości ukochanego wokalistki, a widzowie doszukiwali się najmniejszych znaków, które miałyby świadczyć o tym, że Michał i Roxie mają się ku sobie.

Po programie wszelkie wątpliwości w tym temacie rozwiał coming out tancerza. Jednoczenie przedstawił on światu swojego partnera, a my szybko przekonaliśmy się, że za kulisami "TzG" jedyne, co połączyło 19-latkę z tanecznym partnerem, to przyjaźń. Rzeczywiście, nawet po zakończeniu show starali się ją pielęgnować i już kilkukrotnie byliśmy świadkami, jak Roxie, Kevin i Michał z ukochanym spędzają razem czasem. W ostatnim czasie jednak artystka przestała być z nimi widywana, a fani zaczęli martwić się o ich relację. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości.

W nocy z 18 na 19 lipca Roksana na forum zwróciła się do Kassina... składając mu życzenia urodzinowe! Wokalistka nie poprzestała tylko na ciepłych słowach, ale i zwróciła się do niego w nietypowy sposób.

Wszystkiego najlepszego! Bądź zdrowy, szczęśliwy i spełniony! Jesteś wspaniałym człowiekiem! 100 lat Pszczółko!

Roxie nie zapomniała również o dołączeniu serduszek do życzeń, które tylko dowodzą, że łączy ich naprawdę wyjątkowa przyjaźń. Ciekawe, czy w ferworze pracy i przygotowań do ślubu 19-latka znajdzie chwilę na świętowanie z Michałem tak ważnego dnia.

