Po udziale Roxie Węgiel w "Tańcu z gwiazdami" nieprawdopodobny rozgłos zyskał jej taneczny partner - Michał Kassin, który po raz pierwszy pojawił się w show Polsatu. Od tamtej pory internauci interesują się również i nim, a on sam chętnie wychodzi im naprzeciw, publikując w sieci drobne urywki ze swojego życia. Tym razem pokazał przemianę fryzury!

Nie da się ukryć, że w minionej edycji "TzG" Roksana Węgiel i Michał Kassin skradli całą uwagę. Choć początkowo podejrzewano ich o romans, nie tak dawno 25-latek dokonał coming outu i przedstawił światu swojego partnera, rozwiewając w ten sposób wszelkie wątpliwości.

Po zakończeniu emisji jego życie nabrało rozpędu, a we wszystkim wspiera go szerokie grono fanów, które stale się powiększa. Na Instagramie tancerz zgromadził już niemal 34 tysiące obserwujących i chętnie dzieli się z nimi najciekawszymi momentami, również prywatnymi. Coraz częściej na fotkach króluje jego ukochany, a tym razem Kassin podzielił się zdumiewającym nagraniem.

Wygląda na to, że 25-latek zapragnął zmienić coś w swoim wyglądzie i padło akurat na włosy. Przyznał też, że większość osób z prostymi włosami marzy zawsze o kręconych i on niewątpliwie do nich należy.