Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają przed sobą gorący czas. Już niedługo w planach mają jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu, jakim jest ślub. Przygotowania trwają pełną parą, jednak Roxie nawet w tym czasie nie zapomina o najbliższych, co udowodniła, wstawiając ostatni post.

Roksana Węgiel prekazała radosną nowinę

Roksana Węgiel ma dwóch młodszych od siebie braci. Widać, że chłopcy są oczkiem w głowie starszej siostry, co na każdym kroku udowadnia. Tymoteusz i Maksymilian uwielbiają spędzać czas z Roksaną. Jeszcze dosyć niedawno w sieci pojawiły się plotki, że piosenkarka rzekomo miała nie mieć kontaktu z najbliższymi. Jak widać nic bardziej mylnego. Ostatnio Roxie zabrała nawet braci i pasierba do "Disneylandu".

Tym razem piosenkarka postanowiła ogłosić światłu ważny dzień, jakim są urodziny jednego z jej braci. Starszy z braci kończy już 13 lat

Happy Birthday dla najwspanialszego @maximus_wegiel. Kocham Cię Mako! #13yold - napisała na Instagramie siostra.

Instagram@roxie_wegiel

Pojawiły się także trzy zdjęcia z chłopcem w roli głównej. Maksymilian jest bardzo podobny do siostry, która przygotowała mu tort z Myszką Miki. Fani przyłączyli się do życzeń od Węgiel, a pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów skierowanych do chłopca z okazji jego święta:

Wszystkiego najlepszego Maksiu!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń Maksiu.

Max ma najlepszą starszą siostrę.

Również życzymy wszystkiego najlepszego!