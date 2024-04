Roksana Węgiel kolejny raz błyszczy w "Tańcu z Gwiazdami", a jej występy z pewnością zapiszą się w historii show! Jurorzy kolejny tydzień z rzędu przyznali wokalistce i jej partnerowi bardzo wysokie noty. A co na to widzowie?

Widzowie o występie Roksany Węgiel i Michała Kassina w "Tańcu z Gwiazdami"

Roksana Węgiel to najmłodsza uczestniczka obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" - nie oznacza to jednak, że nie dorównuje starszym kolegom i koleżankom z parkietu. Wręcz przeciwnie: wokalistka otrzymuje bardzo wysokie oceny od jurorów, a także moc głosów od swoich wielbicieli, którzy wspierają ją na każdym kroku.

A jak, zdaniem fanów, Roxie i Michał wypadli w ostatnim odcinku tanecznego show? Przypomnijmy, że para sprostała niemałym wymaganiom produkcji, prezentując aż dwa tańce. Fani zdecydowanie docenili ich wysiłek:

Genialna

To był najlepszy taniec

Zdecydowanie styl, charyzma, ciężka praca. Gratuluję i trzymam od początku kciuk

Na co jeszcze wrócili uwagę internauci? Niestety, nie do końca spodobał im się dobór muzyki:

Naprawdę nie stać Was na lepszych wokalistów? Przecież ta dziewczyna jest tragiczna…

Wokal dramat...

Czy ktoś też czasem ma dość aranżacji utworów? Ten Edek fatalny

Oczywiście taniec super tylko nie mogłem się w pełni wkręcić przez dobór piosenki Eda Sheerana

Też zwróciliście na to uwagę?

My, jak zawsze, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tanecznego zacięcia Roksany Węgiel i profesjonalizmu jej partnera, Michała Kassina. Czekacie na nich w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Co prawda ostatnio pojawiają się też głosy, że to Krzysztof Szczepaniak może być konkurencją Roksany Węgiel - co o tym sądzicie?

