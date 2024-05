Michał Kassin podsumował swój debiut w "Tańcu z Gwiazdami". Opublikował emocjonalny wpis, w którym zwrócił się do Roksany Węgiel:

Wokalistka również pozwoliła sobie na chwytające za serce wyznanie wobec Michała Kassina. To miał być tylko udział w tańcu z gwiazdami, a oboje zyskali coś więcej.

Michał Kassin zadebiutował w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" jako partner taneczny Roksany Węgiel. Wspólną pracą dotarli aż do ścisłego finału, ostatecznie zajmując drugie miejsce. Podczas wyścigu po "Kryształową Kulę" widzowie zachwycali się nie tylko gwiazdą ale i tancerzem. Wielu widzów jest oczarowanych Michałem Kassinem i nazywa go objawieniem tej edycji. Teraz, gdy emocje nieco opadły, tancerze postanowił podsumować swoją przygodę w "Tańcu z Gwiazdami":

Nadszedł czas na podsumowanie tej wspaniałej przygody…10 tygodni programu @tanieczgwiazdami minęło jak jeden dzień...Bo wszystko, co dobre, szybko się kończy. Była to moja pierwsza edycja, a wraz z @roxie_wegiel udało nam się dojść do ścisłego finału, w którym zajęliśmy 2 miejsce, z czego ogromnie jesteśmy dumni!

Nadszedł czas na podsumowanie tej wspaniałej przygody…10 tygodni programu @tanieczgwiazdami minęło jak jeden dzień...Bo wszystko, co dobre, szybko się kończy. Była to moja pierwsza edycja, a wraz z @roxie_wegiel udało nam się dojść do ścisłego finału, w którym zajęliśmy 2 miejsce, z czego ogromnie jesteśmy dumni!

Michał Kassin i Roksana Węgiel bardzo się zżyli w trakcie trwania "Tańca z Gwiazdami". To głównie 19-latce tancerz poświęcił swój wpis. Podziękował nie tylko za wspólne godziny na sali treningowej ale przede wszystkim za emocje, które się pomiędzy nimi wytworzyły:

Zobacz także

W pierwszej kolejności to właśnie mojej partnerce Roxie chciałbym podziękować! Za każdy wspólny trening, za każdy wspólny taniec i wszystkie emocje, które dzieliliśmy na parkiecie Za ODWAGĘ- bezgraniczną odwagę, bo mam wrażenie, że gdybym wymyślił, że ma spaść z sufitu i ja ją złapie, to ona by to zrobiła! (wariatka) Życzę Ci, żeby ta odwaga zaprowadziła Cię na szczyt kariery, bo śmiało mogę powiedzieć całemu światu, że poprzez pracę jaką wykonujesz w pełni na to zasługujesz

podkreślił tancerz.