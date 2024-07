Roksana Węgiel opublikowała na swoim instagrmowym profilu krótkie nagranie, będące zapisem jej spaceru po Warszawie. Uwagę komentujących przyciągała jednak jej stylizacja. Po raz kolejny postanowili uświadomić 18-latke, że jej stylizacje nie są adekwatne:

Doceń, że masz tylko 18 lat i ciesz się młodością, dziewczyno.

Zobaczcie, o co taka afera.

Roksana Węgiel w modnym staniku na mieście. Fani: "Gdzie są rodzice?"

Roksana Węgiel kilka miesięcy temu zmieniła wizerunek na znacznie bardziej dojrzały, co zbiegło się z 18. urodzinami wokalistki. Jednak nie wszystkim internautom jej nowy look przypadł do gustu. Niemal po każdym z instagramowym zdjęciem nastolatki wybuchają gorące dyskusje, a ona sama krytykowana jest za, zdaniem komentujących, zbyt śmiałe i wyzywające stroje, niestosowne dla tak młodej osoby. Najnowsze nagranie, jakie zaprezentowała światu Roxie, także zostało już "oprotestowane":

Roksanko, załóż coś na siebie - czytamy w sekcji komentarzy

Internautów oburzył fakt, że Roksana Węgiel na wideo pokazała się w dość skąpym stroju - co prawda miała na sobie komplet złożony ze spodenek i luźnej rozpinanej koszuli, ale pod nią nie miała t-shirtu, tylko sam stanik. Tak wystrojona paradowała po mieście, weszła do galerii handlowej, a nawet zasiadła w restauracji przy stole.

Piosenkarka nie wdawała się w dyskusje, natomiast jej najwierniejsi fani utrzymywali, że to top-biustonosz i zarazem ostatni krzyk mody. Nie wszyscy dali się jednak przekonać:

- Wyglądasz trochę jak 13-latka chcąca na siłę nosić stanik, pokazując, jaka to dorosła jesteś

- W staniku po ulicy latać? Gdzie są rodzice?

- Przyjdzie na to pora. W twoim wieku pewne zachowania wyglądają niesmacznie. Doceń, że masz tylko 18 lat i ciesz się młodością, dziewczyno - zwracano uwagę nastolatce.

Przypomnijmy, że ostatnio Roksana Węgiel została skrytykowana także wtedy, gdy pokazała się fanom w typowym stroju kąpielowym typu bikini. A jak wam się podoba ostatnia stylizacja Roksany Węgiel? Faktycznie odsłania zbyt wiele?

