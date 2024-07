Roksana Węgiel nie zwalnia tempa, po spektakularnym występie w Opolu i na Igrzyskach Europejskich, zaskoczyła swoich fanów informacją o nowym utworze, który nazywa się "Just Us". Nagrała go we współpracy ze znanym polskim dj'em. Fani nie mogę się już doczekać nowego kawałka, co podkreślili licznymi komentarzami pod jej postem.

Reklama

Roksana Węgiel z radosną nowiną. Nagrała nowy utwór

Roksana Węgiel cały czas pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami na swoim Instagramie. Ostatnio Roksana Węgiel pochwaliła się niespodzianką od narzeczonego, który zabrał ją na koncert Beyonce. Ona sama również nie spoczywa na laurach i zapowiedziała nowy utwór. Młoda gwiazda na początku roku wydała płytę "13+5", na której znajdowało się trzynaście utworów artystki w tym znane już wszystkim "Miasto" czy "Jak na filmach". Teraz zapowiedziała nowy kawałek o nazwie "Just Us", który stworzyła razem z Mikołajem Trybulcem znanym wszystkim jako "Tribbs".

ROXIBBS ????✌️ 7 lipca premiera naszego utworu "Just Us" - czytamy pod ich wspólnym zdjęciem.

Zobacz także: Roksana Węgiel znowu pokazuje sylwetkę w bikini. Fani podzieleni: "Przesada"

Tribbs to znany polski kompozytor, producent muzyczny i nie tylko, jest również autorem tekstów i dj'em. W swojej karierze współpracował już z takimi gwiazdami jak Natalia Szroeder czy Lanberry, teraz wspólnie z Roxi zapowiedzieli nowy kawałek. Nie mamy wątpliwości, że to będzie coś mocnego.

fot. Piotr Podlewski, Mieszko Piętka

Zobacz także: Tak gwiazdy bawią się na koncercie Beyonce: Roksana Węgiel, Izabela Janachowska, Julia Wieniawa i inni

Zobacz także

Fani Roksany Węgiel dali upust swoim emocjom w komentarzach pod postem. Wielu z nich było zachwyconych współpracą gwiazdy z młodym dj'em, podkreślając, że nie mogą się doczekać tego, aby usłyszeć ich nowy wspólny hit.

- Opanie!????- będzie sztosik ❤️❤️

- Nie mogę się doczekać❤️

- Tribs, przeeeecudna osobowość ???????????? - czytamy w komentarzach.

Reklama

Ci bardziej złośliwi jednak skupili się na wyglądzie Roxie Węgiel na jej nowym zdjęciu:

- Kombinuje z ustami, robi się nowocześnie niesmacznie. Szkoda.

- Usta ma zrobione błyszczykiem i konturówką. Dlaczego niesmacznie?! Roksana bawi się swoim wizerunkiem a tobie **** do tego.

Instagram @tribbs

Lukasz Kalinowski/East News