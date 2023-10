Roksana Węgiel i Kevin Mglej ogłosili zaręczyny niewiele ponad miesiąc temu, a teraz narzeczony młodej wokalistki po raz pierwszy opowiedział o przygotowaniach do ich ślubu. Na jakim etapie są ślubne plany i co jeszcze Kevin Mglej wyznał o relacji z 18-letnią gwiazdą?

Choć Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaręczyli się już jakiś czas temu, postanowili podzielić się z fanami tą radosną nowiną pod koniec maja. Roksana Węgiel powiedziała "tak", a niedługo później wyjawiła, że chciałaby wziąć ślub kościelny. Do tej pory jednak 18-latka nie wypowiadała się na temat szczegółów samej ceremonii, ani nie zdradzała planów pary.

Teraz jej ukochany, Kevin Mglej, postanowił przerwać milczenie i nawiązał do tematu ślubu w najnowszym wywiadzie dla "Co za tydzień". Muzyk odpowiedział na pytanie dotyczące oprawy artystycznej ceremonii i wesela.

W tej samej rozmowie Kevin Mglej nawiązał też do różnicy wieku, jaka dzieli go z Roksaną Węgiel. Zauważył, że w porównaniu z innymi relacjami w polskim show biznesie, ich związek nie jest niczym zaskakującym pod względem wieku.

- Powiem szczerze, że jestem bardzo daleko od medialnego zamieszania wokół nas, niemniej jednak informacje o "skandalu wieku" faktycznie do mnie dotarły. Miłość nie zna wieku i nie zna granic, rozpatrywanie uczucia w kategorii przykładania kalki innych relacji i mówienie, co się uda a co nie, nie ma po prostu sensu. W polskim show-biznesie bardzo daleko nam do rekordzistów, jeśli chodzi o różnicę wieku. Roksana też nie ma nic wspólnego mentalnie z wiekiem nastoletnim, wychowywała się na oczach całej Polski, pracując nieustannie z osobami o wiele starszymi od siebie samej, co spowodowało, że bardzo szybko dorosła - skomentował Kevin Mglej dla "Co za tydzień".