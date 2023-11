Roksana Węgiel jest aktywna na swoim Instagramie, gdzie często wzbudza niemałe kontrowersje swoimi nowymi postami. Tym razem również nie mogło być inaczej. Nowe nagranie wokalistki wywołało lawinę komentarzy i niestety nie wszystkie były pozytywne. Internauci twierdzili, że celebrytka poddała się zabiegom z medycyny estetycznej.

Roksana Węgiel ma zaledwie 18-lat, a już wzbudza niemałe kontrowersje. W tym roku ogłosiła, że jest w związku z 26-letnim Kevinem Mglejem. Fani śledzą każdy ich krok, by dowiedzieć się więcej o ich relacji. Na Instagramie wokalistki wciąż pojawiają się nowe posty, które wzbudzają wiele emocji wśród internautów. Artystka nie ma łatwo, bo ludzie komentują każdy mały szczegół z jej życia. Ostatnio opublikowała nagranie, w którym mówi o sile kobiet. Internauci zauważyli, że celebrytka znów zmieniła coś w swoim wyglądzie. O co poszło tym razem?

Jaką supermocą zawsze chcieliście władać? Ja marzyłam o lataniu, no i spełniło się! Jeżeli chcecie zobaczyć niesamowite supermoce w kobiecym wydaniu, to już 10 listopada biegnijcie do kin na premierę Marvels! To jest jakiś kosmos!

— napisała Roksana Węgiel.