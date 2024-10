Roksana Wegiel w ostatnich dniach przeżyła trudne chwile. Kiedy kilka miesięcy temu dowiedziała się, że choruje na cukrzycę typu 1, chciała utrzymać to w tajemnicy, jednocześnie mocno eksplorując się na polu zawodowym. W pewnym momencie organizm odmówił jej posłuszeństwa, przez co wylądowała w szpitalu. Młoda gwiazda postanowiła przewartościować swoje życie i zdecydowała się zrobić małą przerwę w karierze, by zadbać o swoje zdrowie. Teraz pokazała zdjęcie, które totalnie mnie wzruszyło.

Tak Roksana Węgiel wraca do zdrowia. Nowe zdjęcie mnie wzruszyło

Roksana Węgiel w tym roku szła jak burza. Realizowała nie tylko wielkie kampanie wizerunkowe ale także wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie zdobyła imponujące drugie miejsce. Okres udziału w programie podporządkowała treningom całkowicie. Wzmożone wysiłki fizyczne sprawiły, że schudła aż 4 kg. Niedługo później czekało ją kolejne emocjonalne przeżycie, tym razem miało związek z jej prywatnym życiem. Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny, a lada dzień miała ruszyć jej trasa koncertowa "Break Tour", którą niestety musiała odwołać, ze względu na swój pogarszający się stan zdrowia.

Roksana Węgiel wycofała się z działalności zawodowej, by móc skupić się na swoim zdrowiu. Po kilku dniach braku aktywności w mediach społecznościowych, opublikowała zdjęcie. To co zobaczyłam na jej profilu bardzo mnie wzruszyło. 19-letnia piosenkarka wolny czas postanowiła spędzić z rodziną, a w szczególności z ukochanymi braćmi Maksem i małym Tymkiem.

Fani Roksany Węgiel od jej debiutu w "The Voice Kids" wiedzą, że relacja z rodzeństwem jest dla niej bardzo ważna. Mały Maks kibicował siostrze podczas pierwszych telewizyjnych występów. Roxie nie przestała dbać o te relację nawet, kiedy jej popularność rosła. Niedawno zabrała obu braci do Disneylandu, dba by byli obecni w każdym ważnym momencie jej życia, a dziś pochwaliła się kolejnym zdjęciem z rodzeństwem. To własnie z nimi spędza wolny czas, po tym, jak zdecydowała się zwolnić by zadbać o swoje zdrowie.

Poruszyła mnie wrażliwość Roksany Węgiel

Roksana Węgiel kilka dni temu zasmuciła wszystkich wyznaniem o swojej chorobie. Okazuje się, że piosenkarka choruje na cukrzyce typu 1. Nie ukrywała, że trudno jej się jest odnaleźć w sytuacji, w jakiej się znalazła. Początkowo nie chciała opuszczać aktywności zawodowych, jednak gdy okazało się, że organizm odmawia posłuszeństwa, postanowiła odpuścić. Wiązało się to z trudną decyzją o odwołaniu trasy koncertowej, którą przygotowywała przez ostatnie miesiące. Wyznała:

Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie. Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla Was zagrać koncertów w październiku

Roxie Węgiel nie ukrywa, że jest jej ciężko pogodzić się z chorobą i zmierzyć z sytuacją, gdzie musi odłożyć na później projekt, któremu poświęciła tak wiele czasu. 10 października z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, postanowiła poruszyć ten temat i zwróciła się do swoich obserwujących, którzy być może również borykają się z różnego rodzaju trudnościami:

Chciałabym Wam przypomnieć, żebyśmy byli na siebie wzajemnie uważni i jeśli sytuacja tego wymaga, nie bali się poprosić o pomoc. Dbajcie o siebie plis. Buziaki.

Porusza mnie fakt, że Roksana Węgiel ma świadomość, jak duży wpływ ma na swoich obserwujących i stara się zwracać ich uwagę na ważne społecznie kwestie. Kwestię zdrowia psychicznego poruszyła także Anna Dereszowska, mówiąc głośno o chorobie swojej nastoletniej córki.

