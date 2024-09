Nie ulega wątpliwości, że Katarzyna Cichopek rozpoczyna wrzesień "z przytupem". Widzowie mogą oglądać ją w dwóch nowych formatach Polsatu. Przed nią także inna, bardziej osobista rola – mamy, która mierzy się z początkiem roku szkolnego swoich dzieci. Jak sama przyznaje, jej życie rodzinne wkracza w nową fazę. Co wyjawiła nam o przygotowaniach?

Wrzesień to czas nowych początków: i mowa tu nie tylko o starcie ramówek największych telewizyjnych stacji, ale również o rozpoczęciu nowego roku szkolnego. O tym, jak rewolucyjna to zmiana, wie doskonale Katarzyna Cichopek, która wychowuje dwoje dzieci: Adama i Helenę.

Dla Katarzyny Cichopek początek września to także okazja, by nauczyć się nowych rzeczy – nie tylko w pracy, ale także jako mama. Aktorka zauważa, że jej dzieci dorastają i nadchodzi moment, w którym musi przekazać im większą odpowiedzialność:

Ja jestem już doświadczoną mamą, mój syn skończył 15 lat i gdy zapytałam go, czy coś kupić, czy coś potrzebuje, powiedział - Mamo, ja to ogarnę. Także ja muszę zacząć się zmieniać, bo oni się zmieniają, są już na tyle duzi, ze przekazuję im pałeczkę. To jest ten moment, żeby uczyli się tej samodzielności

- przyznała prezenterka przed naszą kamerą.