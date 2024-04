Wyemitowana w 2011 roku „Rodzinka.pl” niemal od razu stała się hitem. Serial TVP podbił serca widzów i pomógł wybić się takim gwiazdom jak Maciej Musiał, Julia Wieniawa, Adam Zdrójkowski, Wiktoria Gąsiewska czy Mateusz Pawłowski. Seria o pięcioosobowej rodzinie Boskich z Tomaszem Karolakiem i Małgorzatą Kożuchowską doczekała się 16 sezonów. Niestety w 2020 roku produkcja dość niespodziewanie została zdjęta z anteny. Decyzję o zakończeniu emisji podjął Jacek Kurski. Od tego czasu fani z wypiekami na twarzy czekają na wznowienie uwielbianego serialu. Do niedawna jednak o kontynuacji nie było mowy. Najwyraźniej sytuacja się zmieniła i widzowie mają powody do radości.

Reklama

„Rodzinka.pl” ma wrócić do telewizji. Co wiemy?

Odpowiadająca za produkcję „Rodzinki.pl” Dorota Kośmicka-Gacke często ubolewała nad tym, że tak popularny serial został po prostu nagle przerwany, co jest brakiem szacunku nie tylko do historii, ale i widzów. Producentka próbowała przekonać władzę do wznowienia serii o Boskich, ale za każdym razem ponosiła porażkę. Najwyraźniej produkcja wreszcie dostała zielone światło. Sensacyjne wieści przekazał serwis Świat Gwiazd.

"Rodzinka.pl" Maria Wytrykus/TVP/East News

W nieoficjalnej rozmowie jedna z osób związanych z serialem przekazała, że wreszcie ruszyły prace na kontynuacją „Rodzinki.pl”. Wszystko wskazuje na to, że TVP poważnie myśli o przywróceniu emisji serii o Boskich. Produkcja podobno skontaktowała się już nawet z aktorami i przedstawiła im ofertę powrotu na plan serialu.

Fot: Maria Wytrykus/TVP/East News Maria Wytrykus/TVP/East News

Zdjęcia mają ruszyć w styczniu. Obecnie trwają prace nad scenariuszem. Kontaktowano się już z gwiazdami, które ten serial tworzył i większość z nich wyraziła chęć powrotu na plan. Na pewno oferty otrzymali już Tomasz Karolak, Julia Wieniawa i Małgorzata Kożuchowska. Wszystko wskazuje na to, że po latach znów wcielą się w tak bardzo lubiane postaci – przekazał informator Świata Gwiazd.

Z nieoficjalnych wieści wynika, że widzowie znów będą mogli obejrzeć „Rodzinkę.pl” w 2025 roku. Dla fanów to wielka wiadomość, zwłaszcza że wielu z nich pogodziło się już z tym, że kochana seria nie doczeka się kontynuacji. W ostatnich latach tak dużą popularnością w TVP cieszyło się wyłącznie „Ranczo”, za którym również tęsknią Polacy.

Fot: Maria Wytrykus/TVP/East News Maria Wytrykus/TVP/East News

O zamieszaniu wokół produkcji TVP dobrze wiedzą sami aktorzy, którzy wciąż są pytani o serial, choć ten został zdjęty z anteny już cztery lata temu. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Maciej Musiał początkowo nie chciał pracować z Olgą Kalicką w „Rodzince.pl”. Czekacie na powrót popularnej serii?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Emilia Dankwa kusi zmysłowym dekoltem na pokazie mody. Ale nie tylko ona!